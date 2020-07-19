OPPO تطلق سلسلة جديدة من الشواحن السريعة السلكية واللاسلكية في الجزائر

أطلقت علامة “OPPO”، اليوم الأحد، في الجزائر، سلسلة جديدة من الشواحن السريعة المزودة بتكنولوجيات جديدة للشحن القوي السلكي واللاسلكي وشواحن أخرى مصغّرة عالية الأداء.

وعزّزت “OPPO” مكانتها في مجال الشحن السريع بإطلاقها رسميا الشاحن السريع 125W، والشاحن السريع اللاسلكي AirVOOC 65W.

بالإضافة إلى الشاحن المصغّر SuperVOOC 50W والشاحن المصغّر 110W

وتمثّل تكنولوجيا الشحن السريع 125W آخر ابتكار تكنولوجي في مجال الشحن السريع، حيث تستغل خوارزمية تشفير متقدمة مع منظمات التحكم في درجة الحرارة، ما يتيح استخداما فعالا وآمنا لجهاز الشحن السريع.

كما يسمح شاحن AirVOOC 65 اللاسلكي بشحن البطاريات بسرعة أكبر من الشواحن السلكية، فيما يعدّ الشاحن المصغّر SuperVOOC 50W و110W آخر ابتكارات علامة OPPO في مجال الشحن السريع VOOC.

هذا وصرّح كبير علماء تكنولوجيات الشحن في شركة “OPPO”، جيف زهانغ، بأن نشر شبكة “الجيل الخامس” وطرح العديد من التطبيقات المستهلكة للطاقة، يشكّل تحدٍ كبير وجديد لشركة “أوبو”، وهو ما جعلها تطوّر تكنولوجيا الشحن السريع VOOC منذ عام 2014.

مشيرا إلى أن الشركة أطلقت هذه التكنولوجيا الجديدة والسريعة في الشحن وستواصل طرح المزيد من تكنولوجيات الشحن السريع السلكي واللاسلكي والشواحن الصغيرة.