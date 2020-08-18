OPPO تطلق هاتف OPPOA31 4G في الجزائر

أعلنت علامة OPPO اليوم عن إطلاقها لهاتف ذكي جديد، OPPO A31 4G في الجزائر، وهو هاتف نقال مزود بسعة ذاكرة عالية وبثلاث كاميرات.

وتم تعزيز قدرات الهاتف الذكي الجديد على الاستجابة لحاجات المستخدمين في شتى السيناريوهات اليومية، ومكانته التنافسية في سوق الهواتف النقالة من نفس الفئة السعرية.

كما يتمتع هاتف OPPO A31 4G الجديد بشاشة كبيرة بسعة 6.5 بوصة لتجربة بصرية صافية وممتعة. بفضل كاميراته الثلاث المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي 12MP (مع عدسة الماكرو).

كما يمكن التقاط بورتريهات مميزة في مشاهد عديدة ومتنوعة. بسعة ذاكرة مقدرة بـ 64 Go والتي يمكن توسيعها لتصل إلى 256 Go بفضل فتحات البطاقات الثلاث التي تم تزويده بها.

ويتميز هاتف OPPO A31 4G الجديد بسعره الاستثنائي المقدر بـ 900.00 34 دج.