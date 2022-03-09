OPPO تعرض أحدث تقنياتها في مؤتمر MWC

كشفت شركة OPPO عن أحدث إنجازاتها في مجال الاستدامة وعرضت التقنيات الخضراء في مؤتمر MWC لعام 2022.

وحسب بيان للشركة، فقد كشفت OPPO خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC لعام 2022 في برشلونة النقاب عن تقرير الاستدامة لعام 2021 الخاص بها.

كما قامت العلامة التجارية بتقديم تفاصيل إنجازاتها في دمج الاستدامة والمفاهيم الصديقة للبيئة في دورة حياة منتجات. وبالتالي فهي تكرس فلسفة علامتها التجارية “التكنولوجيا للإنسانية ، الطيبة للعالم”.

كما تلتزم OPPO بتطبيق معايير التغليف المستدامة الدولية المعترف بها. وتلتزم بتقليل وزن العبوة، وإعادة استخدام المواد المعاد تدويرها، واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير والقابلة للتحلل. بدءًا من السوق الأوروبية، في عام 2021.

حيث نجحت OPPO في تقليل كمية العبوات المستخدمة في منتجات الهواتف الذكية بنسبة 24٪. مقارنة بالمستوى الذي سجل في عام 2019.

حيث أن حوالي 45٪ من هذه العبوات مصنوعة من الألياف المعاد تدويرها. كما تم تخفيض إجمالي البلاستيك المستخدم في تغليف منتجات الهواتف الذكية بنسبة 95٪ منذ عام 2019.

معايير التغليف الأخضر “3R + 1D”

من أجل زيادة قوة تحمل منتجاتها، قامت OPPO بإدخال عملية مطورة من طرف متخصصيها من أجل زيادة عمر بطارياتها. بفضل هذه التقنية المبتكرة، يمكن الحفاظ على سعة البطارية بنسبة 80٪ بعد 1600 دورة شحن وتفريغ.

كما أنشأت OPPO بالفعل نظام إعادة تدوير خاص بمنتجاتها. حيث تقدم خدمات الاستعادة في الأسواق المحلية والدولية لتعزيز إعادة تدوير وإعادة استخدام الهواتف المحمولة المستعملة. في الصين، تم إعادة تدوير أكثر من 1.2 مليون هاتف عبر هذا النظام حتى الآن . وهو ما يعادل التخلص من أكثر من 216 طنًا من النفايات الإلكترونية.

تسير دورة حياة منتجات OPPO

إلى جانب إجراءاتها الخاصة، عملت OPPO أيضًا عن كثب مع شركاء آخرين لتعزيز الاستدامة:

لمدة عامين متتاليين، عقدت OPPO شراكة مع National Geographic لدعم حماية الكائنات المهددة بالانقراض من خلال حملة OPPO Endangered Color.

كانت شركة OPPO من أوائل الذين انضموا إلى نظام وضع العلامات Eco Rating وحققوا نتائج جيدة.

كما تم إطلاق هذا النظام من قبل مشغلي الهاتف المحمول الأوروبيين الرئيسيين من أجل تقييم الأداء البيئي للهواتف المحمولة في خمسة مجالات رئيسية:

وتتمثل في المتانة والديمومة، وقابلية الإصلاح، وإعادة التدوير، وكفاءة المنتج للمناخ.

بالإضافة إلى جهودها لحماية البيئة، اتخذت OPPO منذ فترة طويلة خطوات للمساهمة في التنمية المستدامة. مع التركيز على المجالات الرئيسية مثل الإدماج الرقمي، والصحة، وكذلك تمكين الشباب.

على سبيل المثال، طورت OPPO ميزة Color Vision Enhancement التي توفر 766 ملفًا شخصيًا للشاشة. مما يوفر حلًا شخصيا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في رؤية الألوان.

واتخذت OPPO منذ فترة طويلة تدابير لتحميل المسؤولية الشباب. لمدة ثلاث سنوات متتالية.

كما أطلقت الشركة أيضًا مشروع Renovators Emerging Artists، والذي يوفر منصة للمبدعين الشباب لتخيل كيفية تقاطع الفن والتكنولوجيا في المستقبل.

ونظمت OPPO خلال المؤتمر العالمي للجوال وMWCو لعام 2022 في برشلونة. معرضا تحت شعار “تشكيل المستقبل”. أين قدمت OPPO تقنياتها المحمولة المبتكرة، وأحدث إنجازاتها في مجال الواقع المعزز (AR) و تقنية 5 G. بالإضافة إلى نجاحاتها في مجال الاستدامة.

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