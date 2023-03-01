OPPO تعرض سلسلة من الابتكارات الحية خلال مؤتمر MWC

تعرض شركة OPPO أول موجه Wi-Fi خاص بها، و بطارية OPPO Zero-Power Tag، واختراقات تقنية أخرى في مجالات الرقائق، والصحة، والواقع المعزز.

وتكشف عن المزيد من الاحتمالات لأنماط الحياة الذكية في المستقبل.

ويتألق هاتف OPPO Find N2 Flip، الذي يضع معيارًا جديدًا للهواتف القابلة للطي ، في مؤتمر MWC لعام 2023. مما يبرز التزام شركة OPPO بتعزيز سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.

وتعمل شركة OPPO بنشاط من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفقًا لالتزامها بتحقيق الحياد الكربوني عبر عملياتها العالمية بحلول عام 2050. مع تعزيز مكانتها العالمية بمنتجات وخدمات مهنية وموثوقة.

OPPO تعرض أنماط الحياة الذكية في المستقبل من خلال سلسلة من الابتكارات الحية خلال مؤتمر MWC لعام 2023

تعرض شركة OPPO اليوم مجموعة من أحدث تقنياتها المبتكرة في المؤتمر العالمي للجوال لعام 2023 (MWC2023). خلال هذا الحدث.

لا تعرض OPPO مجموعة مختارة من الأجهزة الرئيسية بما في ذلك هاتف OPPO Find N2 Flip القابل للطي فحسب. بل تقدم أيضًا عددًا من الابتكارات الرائدة في الصناعة استنادًا إلى مبادراتها الذكية الأربعة. الترفيه الذكي، والإنتاجية الذكية، والصحة الذكية، والتعلم الذكي.

مثل OPPO Wi-Fi 6 Router AX5400 وOPPO Zero-Power Tag وMariSilicon Y Bluetooth audio SoC. وOHealth H1 family health monitor و OPPO Air Glass 2 والمزيد.

من خلال تقديم تجارب معززة ومتصلة من خلال هذه الابتكارات الفاضلة. تعزز OPPO مكانتها كشركة تركز على المستقبل وتسعى لإطلاق إمكانيات جديدة للحياة الذكية.