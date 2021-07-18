OPPO تعلن عن اطلاق هاتفها الجديد OPPO A74

أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية عن إطلاق هاتف OPPO A74 في الجزائر.

وتهدف سلسلة A من OPPO إلى جعل التكنولوجيا أكثر واقعية ومتعة للمستخدمين المتنقلين والنشطين اجتماعيًا.

ويساعد الهاتف الجديد، على تحسين نوعية الحياة لمستخدمي OPPO، باعتباره أحدث هاتف في سلسلة A، ويقدم OPPO A74 تصميمًا يجمع بين التكنولوجيا والأناقة، فهو موثوق ومريح على الدوام.

وصرح زكرياء مسيخ، مدير العلامة التجارية OPPO الجزائر: “يريد مستخدمو السلسلة A هاتفًا يعزز أو يكمل أسلوب حياتهم،OPPO A74 هو الاندماج التام بين الأداء والأناقة، لا يتميز فقط ببطارية بقوة 5000 ملي أمبير في الساعة وشحن فلاش 33 وات لإبقائك نشيطًا طوال اليوم، ولكن أيضًا مع شاشة AMOLED FHD + رائعة الأداء”.

مضيفا: “سواء كنت تستمتع بالحياة مع أحدث البرامج التلفزيونية أو كنت من محبي الألعاب، فإن OPPO A74 سيستوفي جميع متطلباتك وأكثر”.