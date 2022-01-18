OPPO تعلن عن الإطلاق الرسمي لهاتف Reno6 OPPO في الجزائر

أعلنت OPPO ،العالمة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية و الأجهزة المتصلة، عن إطلاق الرسمي لهاتفها الذكي Reno6 OPPO في الجزائر، وهو األحدث في هذه السلسلة.

وتم إطلاق هاتف Reno6 الجديد رسميا عبر الإنترنات من خلال الصفحة الرسمية للعالمة التجارية على Facebook.

وكذلك حساب Youtube الجزائري من خلال عرض تقديمي كامل ومفصل بتاريخ 31 جانفي 2022.

وتم تجهيز هاتف Reno6″ ،الخبير في التقاط صور البورتريه بتقنية الذكاء االصطناعي AI ،” بميزات متطورة، مثل فيديوً بخاصية Flare Bokeh ا لتوفير تأثيرات الذي تم طرحه حديث Flare Bokeh ذات الجودة السينمائية في الصور.

فيديو بتقنية Highlight AI المطّورة، حيث يسمح للحرفاء بتوثيق كل لحظاتهم الثمينة في شكل مقاطع فيديو احترافية.

يتميز هاتف Reno6 أي ًضا بتصميم Glow Reno OPPO ،إلى جانب أداء قوي ونظام ذكي 11 ColorOS سهل الاستخدام.

هاتف Reno6 من OPPO ،وظائف الذكاء االصطناعي AI المتطورة من أجل تجربة فيديو فائقة في وضع البورتريه

يعتبر إنتاج صور ومقاطع فيديو استثنائية أحد الركائز الأساسية لسلسلة هواتف Reno .يستخدم كل شهر أكثر من 2 مليون مستخدم حول العالم.

وقد التقطت هذه السلسلة بالفعل أكثر من 2 مليار صورة و 222 مليون مقطع فيديو. باستخدام قدرات الذكاء االصطناعي القوية لـOPPO ،

ستمكن سلسلة هواتف Reno6 الجديدة أي شخص من التقاط صور فيديو لم يسبق لها مثيل واالستفادة من الميزات الرائدة في الصناعة للحصول على تجربة تصوير محسنة بشكل كبير.

وتم تجهيز هاتف Reno6 بكاميرا رباعية 46 ميجا بكسل تعمل بالذكاء االصطناعي و كاميرا سيلفي 66 ميجا بكسل.

بفضل قاعدة األجهزة القوية هذه، يحتوي Reno6 على سلسلة من وظائف فيديو البورتريه المعززة بالذكاء االصطناعي:

– Portrait Video Flare Bokeh : ينتج تأثير بوكيه فيديو بجودة سينمائية. حيث يتم تشغيل هذا الوضع

بواسطة خاصية الذكاء االصطناعي AI المدرجة على ماليين صور ومقاطع فيديو بورتريه، ويقوم بمعالجة الفيديو.

في الوقت الفعلي لإلتقاط صور فيديو مع نقاط إضاءة خفية نموذجية لبوكيه الخلفية والألوان المحسنة. متوفر في كل من الكاميرات األمامية والخلفية ، يمكن تطبيق تأثير الضوء الفريد هذا على مقاطع الفيديو بنقرة واحدة فقط.

– vidéo Highlight AI : أو نهارا.

يكتشف الضوء المحيط تلقائًيا ويقوم بإجراء التحسينات الالزامية ، ليالًقا وحيوية، حتى في وجود إضاءة.

حيث يتيح هذا الوضع الحصول على صور فيديو ملونة أكثر وضوحا.

– vidéo Embellissement : يسمح لكم تجميل الفيديو للصور بتطبيق تأثيرات الجمال بمزيد من الدقة

والتخصيص والصالة.

– Snapshot Flash :يسمح لكم بالتقاط صور أكثر وضوحا لألهداف المتحركة أو التقاط لقطات سريعة

بنسبة 92.39 ٪أعلى من متوسط معدل النجاح. يدعم هاتف Reno6 أي ًضا صورة فائقة الوضوح بدقة 321ميجابكسل.

والتي يمكنها التقاط تفاصيل وأنسجة غنية بفضل الكاميرا الرئيسية فائقة الدقة وخوارزمية الدقة الفائقة.عّبر عن نفسك من خالل التصميم األنيق لـ Glow Reno تماشيا مع التصميم األيقوني لسلسلة هواتف Reno.

يتميز هاتف Reno6 بمظهر أنيق ونحيف يأتي بلونين جديدين: Aurora و Black Stellar .حيث يخلق هذان اللونان مظهرا مذهالً مع مقاومة بصمات األصابع.

وفيا لتصاميمه السابقة، هاتف Reno6 من OPPO يحتفظ بتصميمه النحيف للغاية بسمك 7.0 ملم ووزن 301 جرا ًما فقط.

الشاشة : تجربة بصرية سلسة وراحة استخدام ُمح َّسنة في المقدمة ، يتميز هاتف RENO6 بشاشة ذات مقاس 6.4 بوصة مع الإستفادة من معدل التحديث الذي يبلغ 92 هرتز من أجل الحصول

على تجربة بصرية وملموسة سلسة باستمرار.

في الوقت نفسه ، يعمل مستشعر الضوء بزاوية 142 درجة على تحسين دقة التعديالت التلقائية

لسطوع الشاشة ، مما يجعلها أكثر راحة. بالإضافة إلى ذلك، فهو أيضا Amazon Prime و Netflix HD / HDR اعتماد على متحصل HDR / HD Video للحصول على محتوى عالي الجودة.

أداء يخطف الأنفاس للترفيه الإستثنائي

من بين العديد من الميزات الرائعة في هواتف Reno6 ،هناك خاصية شحن الفالش بقوة 02 وات والبطارية التي تدوم طوال (6132 مللي أمبير ) في الساعة و هي من المميزات الرئيسية التي لا يمكن إنكارها.

حيث يمكن شحن Reno6 بقوة بنسبة 322 ٪في 64 دقيقة، مما يوفر ما يصل إلى 1 ساعات من تشغيل الفيديو مع 4 دقائق فقط من الشحن.

ويحتوي هاتف Reno6 على معالج 720G ™ Snapdragon® Qualcomm و الذي يضمن أداء سلسا للغاية.

ويأتي Reno6 أيضا بسعة 7 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 327 جيجا بايت للتخزين.

بالإضافة إلى تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي التي طورتها OPPO .يسمح باستخدام جزء من وحدة تخزين ROM كذاكرة قصيرة المدى في حالة نقص مساحة ذاكرة الوصول العشوائي. يمكن استكمال 7 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الأصلية.

وبذاكرة إضافية تبلغ 2 أو 1 أو 0 غيغابايت إذا لزم الأمر /مما يعني أنه حتى مع تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت يبقى هاتف Reno6 يعمل بكل سالسة.

التوفر في السوق

يمكن طلب المسبق لهاتف Reno6 من OPPO ابتدءا من تاريخ 31 جانفي 2022 وسيكون متوفرا بالسوق الجزائرية اعتبارا من 29 جانفي بسعر 900.66 دينار ، وسيحصل ك ل حريف قام باقتناء الهاتف من خالل الطلب على هدية مقدمة من طرف OPPO.

يتوفر الهاتف بسعة 7 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي قابلة للتوسيع حتى 31 جيجابايت مع توسيع ذاكرة الوصول العشوائ و 327 جيجابايت من ذاكرة التخزين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع OPPO الجزائر الرسمي أو الإتصال بأحد نقاط البيع المعتمدة في جميع أنحاء البلد.