OPPO تقدم سلسلة هواتف Find X5 وتقنية الشحن السريعSUPERVOOCTM 240W

أنهت شركة OPPOعام 2021 كونها رابع أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم وثاني أكبر علامة تجارية في سوقAndroid 5G.

تضاعف تقنية الشحن السريعSUPERVOOC 150W من OPPO عمر البطارية. بينما تتجاوز تقنيةSUPERVOOC 240Wحدود سرعة الشحن. ويعزز جهازOPPO 5G CPE T2الجديد تجارب شبكة5G ويسرع اعتماد شبكة 5Gفي العالم بأسره.

في يوم افتتاح المؤتمر العالمي للجوال (MWC)لعام 2022، كشفت OPPO النقاب عن مجموعة من التقنيات المثيرة. بما في ذلك تقنية الشحن السريع SUPERVOOC بقوة 150 واط. مع BatteryHealthEngine الذي يضاعف من عمر البطارية. وتقنية SUPERVOOC Flash Charge بقوة 240 واط الذي يشحن بطارية4500 مللي أمبير خلال 9 دقائق. وجهاز OPPO 5G CPE T2الجديد كليًا الذي حول شبكة 5G إلى شبكةWi-Fi فائقة السرعة.

كما عرضتOPPO سلسلة هواتفها الذكية الرائدة. بما في ذلك سلسلة Find X5 وFind N وOnePlus 10 Pro.

بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات المبتكرة، مثلMariSilicon X imaging NPU وOPPO Air Glass وOPPO Retractable Camera وغيرها.

OPPO تشارك في مؤتمر MWC العام 2022 ببرشلونة تحت شعار “Shape the Future“

صرح بيليزانج، نائب رئيس المبيعات والخدمات الخارجية لشركةOPPO “على الرغم من التحديات العديدة. التي واجهناها في السنوات الأخيرة. إلا أن صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية لا تزال تشهد تطورًا إيجابيًا. وقد شهدنا فيOPPOنموًا ثابتًا.

تُظهر تقنيات مثل SUPERVOOC 240W Flash Charging ريادتنا في الابتكار. بينما تؤكد الأجهزة مثلOPPO 5G CPE T2على الاتجاهات الجديدة لأعمالنا. من خلال اقتراح علامتنا التجارية الجديد،” إلهام المستقبل “. تستخدمOPPOالابتكار والتعاون من أجل التغلب بشكل جماعي على التحديات مع شركائنا. ذلك من خلال تقديم تجار بتقنية تركز على الإنسان وملهمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم”.

استمرار نمو الشركة حول العالم مع وجود قوي في الأسواق المتوسطة والراقية

تقوم شركة OPPOبالاستثمار بشكل مستمر في مجال البحث والتطوير. كما أنها تلتزم بتقديم أفضل المنتجات الممكنة، وهذا ما يمكنها من المحافظة على مكانتها كرابع أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم في عام2021. مع نمو سنوي بنسبة 22٪ وحصة في السوق بنسبة 11٪ (المصدر: Canalys). ارتفعت عمليات توصيل وتسليم منتجات سلسلة هواتف OPPOFind X3 بنسبة 140٪ مقارنة بالجيل السابق. بصفتها رائدة في مجال 5G. صنفتOPPOعلى أنها ثاني أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية بنظامAndroid 5Gفي العالم لمدة عامين متتاليين.

تعمل تقنيات الشحن السريعSUPERVOOCالجديدة تمامًا على تحسين صحة البطارية وتسجيل أرقام قياسية جديدة في مجال الصناعة

منذ تقديم تقنية SUPERVOOCفي عام 2014. كانتOPPO رائدة في تطوير وابتكار تقنية الشحن السريع. اعتبارًا من ديسمبر2021. حيث اختبر أكثر من 220 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم تقنية الشحن السريع والآمن والفعال الذي توفرهOPPO.

في مؤتمر MWC لعام 2022، كشفتOPPO رسميًا عن أحدث شاحن SUPERVOOC Flash Charge بقوة 150 واط.

تم تصميم SUPERVOOC 150W Flash Charge باستخدام تقنية الشحن المار بمضخات الشحن. ويمكنه شحن بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة حتى 50٪ في 5 دقائق وتقديم شحن بنسبة 100٪ في 15 دقيقة فقط.

تحافظ BatteryHealthEngine على بقاء البطارية عند 80٪ من سعتها الأصلية بعد 1600 دورة شحن،أي ضعف معيار الصناعة الحالي.

يشتمل الشحن السريعSUPERVOOCبقوة 150 واط أيضًا على محرك صحة البطارية منOPPO. والذي ظهر لأول مرة الأسبوع الماضي في سلسلة هواتف OPPO Find X5.

حيث تحافظ هذه التقنية على أداء البطارية بنسبة 80٪ من سعتها الأصلية بعد 1600 دورة شحن. أي ضعف مستوى الصناعة الحالي البالغ 800 دورة.

سيبدأ الشحن السريعSUPERVOOCبقوة 150 واط على بعض هواتف ذكية مختارة من سلسلة One Plus في الربع الثاني من عام 2022

مرة أخرى تدفع تقنية الشحن السريعSUPERVOOC 240W حدود طاقة الشحن

كما استقبلت شركة OPPO تقنية الشحن الجديدة التي حطمت الرقم القياسي مع وصول الشحن السريع بقوة 240 واط SUPERVOOC.

كما تم توضحه في مؤتمرMWC لعام 2022،يمكن لـ 240 SUPERVOOCشحن بطارية 4500mAh بنسبة 100٪ . خلال ما يقارب 9 دقائق، مما يدفع حقًا حدود طاقة الشحن.

يحول جهاز T2 5G CPEالجديد إشارات شبكة 5Gإلى اتصالات Wifi سريعة ومستقرة

تقوم أجهزة 5G CPEبتحويل إشارات 5Gإلى اتصالات شبكةWi-Fi أوLAN،مما يسمح لعدة أجهزة من الاتصال بخدمة 5G. في أماكن مثل المنزل والمكتب وما إلى ذلك.

وبالنسبة إلى المناطق التي لا توجد بها بنية تحتية للتدفق العالي. يمكن للأجهزة الاتصال بإنترنت 5G السريع بمجرد الاتصال بجهاز 5G CPEالذي يحتوي على بطاقةSIM 5G.