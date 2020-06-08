OPPO وIEEE توقعان عقد شراكة استراتيجية توسيع التبادلات الجامعية الدولية

أعلنت شركة OPPO اليوم أنها وقعت عقد شراكة استراتيجية مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE).

وحسب بيان لشركة OPPO فإن هذه الإتفاقية جاءت بغرض توطيد التبادلات الجامعية وكذا المساهمة في وضع معايير عالمية في مجالات متنوعة، كالجيل الخامس 5G، الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.

ويعد معهد IEEE أكبر منظمة مهنية تقنية في العالم، حيث يظم أكثر من 400 ألف عضو موزعين عبر أكثر من 160 بلد وهو بمثابة سلطة عالمية في مجالات الأنظمة الفضائية، المعلوماتية، الاتصالات، الهندسة الحيوية، الكهرباء والإلكترونيات الواسعة الإستعمال.

وفي هذا السياق، صرح ليفين ليو، نائب رئيس OPPO ومدير معهد OPPO للبحوث، بما يلي: “بالنظر إلى الفرص الرائعة لعهد الجيل الخامس 5G، إقترحتOPPO رؤية “اتصال ذكي“، وأضاف “ سوف نكون قادرين بفضله على وضع تحت تصرف مستخدمينا عبر العالم”

كما صرحت مليسا راسل، المديرة التنفيذية لـ IEEEComputerSociety،بمايلي:“معوضعIEEE Computer Societyلبرنامجه الجديد للشراكة المؤسساتية، نحن سعيدون جدا بعد OPPO كأول شريك مؤسساتي لنا.“

وأضافت “ستتعاون OPPO مع IEEE لسن معايير تكنولوجية عالمية والتبادل الأكاديمي، حيث سبق للجان سن المعايير لمعهد IEEEوضع العديد من المعايير التقنية العالمية الحرجة، على رأسها المعيار السائد لسلسلة IEEE 802.11للشبكات اللاسلكية.

وتعد OPPO حاليا أكثر من 10 ألاف موظف في مجال البحث والتطوير، أربعة مراكز بحوث وستة معاهد بحوث عبر العالم.