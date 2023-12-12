%50 تخفيضات على النقل الجوي الخارجي للصحفيين الرياضيين بشرط

وقع اليوم الثلاثاء، وزير الاتصال محمد لعقاب، ووزير النقل محمد لحبيب زهانة اتفاقية إطار تتعلق باستفادة الصحفيين الرياضيين من تخفيضات في مجال النقل الجوي الخارجي لتغطية المنافسات الرياضية الإفريقية، حيث تمتد هذه الاتفاقية على مدار 05 سنوات قابلة للتجديد.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المعلن عنها يوم 03 ديسمبر 2023، بمناسبة احتفالية جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.

وحسب بيان وزارة الإتصال، فستستفيد بموجب هذه الاتفاقية وسائل الإعلام الراغبة في تغطية المنافسات الرياضية الإفريقية من تخفيضات على النقل الجوي الخارجي تصل نسبتها الى 50 % خارج الرسوم، شريطة أن يكون هذا التخفيض مرتبط بتقديم تكليف بمهمة صادر عن وسائل الإعلام المعنية بتغطية الحدث أو النشاط.

وأوضح المصدر نفسه، أن الإتفاقية تلزم وسائل الإعلام الوطنية المستفيدة من التخفيضات على النقل الجوي بإبراز دور الخطوط الجوية الجزائرية في ضمان تغطية المنافسات الرياضية وترقية حق الجمهور في الحصول على الأخبار الرياضية من مصدرها وفي حينها.