“PACK” مواد غذائية بـ600 دينار في رمضان

سيكون بإمكان المواطنين اقتناء مجموعة من المنتجات الغذائية خلال الشهر الفضيل، بأسعار تنافسية لا تتعدى ألف دينار، في عرض خاص يقدمه المتعاملون الاقتصاديون من الذين لبوا نداء وزارة التجارة الرامي إلى المحافظة على القدرة الشرائية.

سيتم تقديم عرضا خاصا من طرف المتعاملين الاقتصاديين عبر الأسواق الجوارية التي فتحت أبوابها بداية من يوم أمس الموافق للخامس عشر فيفري الجاري عبر مختلف ولايات الوطن، عبارة عن علب بها مختلف المنتجات الغذائية لفائدة المواطنين، تتضمن قارورة زيت المائدة، طماطم مصبرة، كسكسي، شعيرية، فرينة، مشروبات عازية وكذا مياه معدنية، بأسعار حِدت بستمائة دينار لـ”PACK” الواحد.

وتأتي هذه العروض في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال الشهر الفضيل، وتعزيز استقرار الأسواق من خلال مبادرات مشتركة بين وزارة التجارة والمتعاملين الاقتصاديين.