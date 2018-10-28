النسخة الورقية ليوم الأحد 28 أكتوبر 2018
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تعرض 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 12 سنة، لحروق من الدرجة الثانية في حادث انفجار بمسكنهم العائلي الواقع بحي كاستور في غليزان.
الضحايا…
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سجلت مديرية التعمير لولاية الجزائر تقدما في المخطط الإستعجالي لتهيئة وتعمير الجزائر العاصمة.
حيث تم تنفيذ 45 بالمائة من المشاريع التي تندرج ضمن المرحلة الاولى للمخطط الاستراتيجي…
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تمكنت مؤسستي النظافة "نات كوم" و" إكسترانات" من جمع قرابة 800 ألف طن من النفايات المنزلية خلال 9 أشهر المنصرمة.
وقالت نسيمة يعقوبي المكلفة بالإعلام بـ"نات كوم"،…
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