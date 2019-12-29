النسخة الورقية ليوم الأحد 29 ديسمبر 2019
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أنجز شباب من سكان بلدية بازر سكرة في دائرة العلمة بسطيف جدارية للفقيد الفريق أحمد قايد صالح.
وبإبداع و اتقان من شباب البلدية، وتعاون من السكان…
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قررت مصالح للحماية المدنية لولاية بجاية، التوقف عن عملية البحث عن الضحية الثالث في حادث مرور خراطة.
أوقفت فرقة الغطاسين، للمدورية الولائية، عملية البحث، التي دامت…
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تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيارت، وحدة تخمارت، اليوم السبت، لأجل حادث مروري، بحي بحرية نجادي بلدية تخمارت دائرة فرندة.
وحسب خلية الإعلام والإتصال للمديرية الولائية،…