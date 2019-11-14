النسخة الورقية ليوم الخميس 14 نوفمبر2019
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حذّر، الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط الأمطار مصحوبة برياح قوية على الولايات الوسطى والغربية بالوطن.
وحسب نشرية للأرصاد الجوية، فإن كمية الأمطار المصحوبة…
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نجحت، عناصر الدرك الوطني بواد مزي بالأغواط، من تفكيك شبكة مختصة في صناعة والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة ذات الصنف الخامس.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن الدرك الوطني…
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم عن إطلاق خط جديد بين عنابة وبرج بوعريريج والعلمة ابتداء من الأحد المقبل.
وحسب بيان للشركة، من المنتظر دخول…