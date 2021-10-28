PrixAlgérie تخرج للعالمية بخدمة للمغتربين للجزائريين

يطلق الفريق الجزائري الشاب المعروف في مجال التجارة الإلكترونية بإسم Prix Algerie، خدمة جديدة تتيح للجزائريين المقيمين بالخارج. اقتناء مشترياتهم على منصة PrixAlgerie.com و الدفع عبر بطاقاتهم البنكية ويتم التسليم المشتريات لعائلاتهم وأقاربهم الذين يعيشون في الجزائر.

وحسب بيان للشركة، فقد تتيح هذه الخدمة الإضافية إمكانية تقليل نفقات العائلات الجزائرية التي تعول على أبنائها في الخارج من أجل إجراء عمليات شراء متنوعة، أو تقديم هدايا أعياد الميلاد، الأعراس، عيد الأم، إلخ.

و يمنح موقعPrixAlgerie.com المغتربين الجزائريين من جميع أنحاء العالم إمكانية إختيار من بين أكثر من 1500 منتج متاح على الموقع و الدفع مباشرة عبر بطاقة فيزا الخاصة بهم.

و في حالة عدم إيجاد المنتوج المطلوب تمت إضافة خيارآخر تحت إسم “طلب منتج”الذي يسمح للمغترب شرح المنتج الذي يود إرساله لأقربائه في الجزائر. أين يقوم الفريق بالبحث عن المنتج و إرسال سعره للزبون، عند تأكيد عملية الشراء، يتم إرساله لعائلاتهم في الجزائر بكل أمان.

ويعتبر Prix Algeriمنصة بيع و شراء تم إطلاقه في عام 2020، وهو يسمح للعلامات التجارية الرسمية الموجودة في الجزائر بفتح متجرإلكتروني وبيع منتجاتها عبر الإنترنت.

وتحتوي على عدة فئات مثل الأجهزة المنزلية، ومستحضرات التجميل، وأجهزة الكمبيوتر، ومنتجات الأطفال، والرياضة ، وحتى قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية. روبوتات الأجهزة المنزلية والطواجن .

PrixAlgérie.com معروفة بأسعاره التي لا تقبل المنافسة ولكن أيضًا سرعة التسليم التي لا تتجاوز 48 ساعة (باستثناء ولايات أقصى الجنوب).

للإشارة، تهدف هذه الشركة الجزائرية الناشئة إلى الدخول من الباب الواسع في العديد من البلدان مثل تونس والمغرب في عام 2022 ، وبالتالي جذب المستثمرين الأجانب للتوسع في عدة بلدان إفريقية.