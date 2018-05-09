RAPPEL يصل إلى 30 مليونا لموظفي التربية

وزارة التربية تحدّد الشبكة الاستدلالية لـ 20 رتبة في القطاع

زيادات شهرية للمصنفين في الرتبتين 15 و16 بـ 6 آلاف دينار

مفتش التربية يستفيد من زيادة 7 آلاف دينار شهريا لمدة 44 شهرا

ستستفيد 20 رتبة من زيادات بأثر رجعي لمدة 44 شهرا منذ سنة 2014، وهذا تنفيذا للمرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، حيث تتراوح الزيادات بين 13 مليون سنتيم وألفي دينار، و30 مليون سنتيم و8 آلاف دينار.

وجهت مصلحة المستخدمين والمفتشين مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بتحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتهم خاصة بـ20 رتبة.

وأمرت مصلحة المستخدمين أصحاب الرتب المعنية بإرسال ملفات تتكون من نسختين من قرار أول تعيين، ونسختين من قرار الترسيم، إضافة إلى نسختين من قرار التعيين والإدماج في الرتبة الحالية، ونسختين من قرار آخر ترقية في الدرجة.

وأكدت المفتشية على ضرورة تقديم الملفات إلى مديريات التربية قبل تاريخ 20 ماي، منبهة على أن كل ملف يصل المصلحة متأخرا أو ناقصا لا يؤخذ بعين الاعتبار.

وتتعلق الرتب المعنية بـ«أستاذ المدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية، مساعد التربية، مشرف رئيسي للتربية، مستشار التربية، مستشار رئيسي للتربية، ناظر الثانوية، مستشار التغذية المدرسية، نائب مقتصد مسير، مقتصد رئيسي، مساعد مدير المدرسة الابتدائية، مدير المدرسة الابتدائية، مدير متوسطة، مدير ثانوية، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مفتش التعليم المتوسط، مفتش التربية الوطنية».

وبالتفصيل، فإن مفتش التربية الوطنية الحامل لأكبر تصنيف، سيتفيد من زيادة بأثر رجعي بقيمة 7 آلاف دينار شهريا لمدة 44 شهرا، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 30 مليون سنتيم و8 آلاف دينار، فيما تستفيد الرتب التي تتراوح بين 15 و16 من أثر رجعي مالي قيمته 6 آلاف دينار شهريا لمدة 44 شهرا كذلك، أي سيتحصلون على مبلغ 26 مليون سنتيم و4 آلاف دينار، فيما تتحصل الرتب الأخرى على زيادة بأثر رجعي تقدر بـ3 آلاف دينار شهريا منذ سبتمبر 2014، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 13 مليون سنتيم وألفي دينار.

هذا، وحسب المعلومات المتوفرة لدى $، فقد تم إدماج رتبتي مستشار رئيس ومستشار رئيس للتربية في رتبة واحدة، وهي مستشار تربية صنف 15.