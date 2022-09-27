Realmeتقدم هـــاتف Realme C30 الأنيق

أطلقت شركة realme ، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، رسميًا اليوم هاتفًا ذكيًا قويًا من الفئة الابتدائية. Realme C30 بتصميم يضم خطوط عمودية تلفت الانتباه من النظرة الأولى.

وكما هو الحال دائمًا، تواصل realme الالتزام بمفهوم العلامة التجارية DARE . TO LEAP لتقديم هواتف ذكية من الفئة الابتدائية للشباب في جميع أنحاء العالم.

أفضل أداء ورائد في فئته معUnisoc T612 و UFS 2.2

بفضل المعالج القوي Unisoc T612 ، سجل هاتفrealme C30 224233 نقطة على مقياس AnTuTu. وبالإضافة إلى ذلك. تم تجهيز C30 بنظام تخزين UFS 2.2 فائق السرعة يمكنه قراءة وكتابة البيانات. أسرع بمرتين من بطاقة eMMC 5.1. وتعتمد معظم هواتف الفئة الابتدائية. على UFS 2.2 فقط على طرازات هواتفهم المتوسطة الفئة والعالية. بينما يستخدمهrealme C30 في هذه الشكيلة .

التصميم الأكثر أناقة للفئة الابتدائية

تم تصميم هاتف realme C30 ليكون الهاتف الذكي الأكثر أناقة للفئة الابتدائية لعام 2022. ويتميز بتصميم بشرائط عمودية رقيقة تصل إلى 8.5 ملم.

كما يجمع بين المتعة البصرية والراحة في إمساكه. لذلك فهو يعتبر أنحف هاتف في فئته، مع التصميم الديناميكي الذي يمنحه مظهرًا عصريًا لائقا شخصيتك.

كما يأتي الهاتف الذكي أيضًا بثلاثة خيارات ألوان مثيرة: Lake Blue و Bamboo Green و Denim Black.

تشغيل “وضع الإستعداد” طويل مع بطارية ضخمة

أما بالنسبة للبطارية ، فإن هاتف realme C30 يستفيد من بطارية سلسلة C بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة. بحيث يمكن أن تدوم 35 يومًا في وضع الاستعداد.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة موقع Realme الرسمي – https://www.realme.com/.

نبذة عنRealme:

Realme هي شركة عالمية ناشئة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية تعمل على إحداث ثورة في سوق الهواتف الذكية. و AIoT من خلال تسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة.

حيث توفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة التكنولوجيا التي تعكس نمط الحياة بمواصفات وجودة وتصاميم مميزة للمستهلكين الشباب بأسعار معقولة.

تم تأسيس realme من قبل Sky Li في 2018 وشعارها هو “Dare to Leap” .وهي سادس أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم.

كما أصبحت واحدة من أفضل 5 شركات للهواتف الذكية في 21 سوقًا على مستوى العالم في غضون سنتين فقط.

اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021 دخلت realme الى 61 سوقًا حول العالم. بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. ولديها قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 100 مليون.