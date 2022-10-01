SAA تمنح عمال التربية تخفيض تأمين بـ50 بالمائة على سياراتهم

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أنه قد تم ابرام اتفاقية مع الشركة الوطنية للتأمين “SAA” والتي ستمنح تخفيض بنسبة 50 بالمائة لسيارات عمال التربية.

ويستفيد من هذه التخفيضات سيارة واحدة لكل موظف أو متقاعد من عمال التربية. وسيارة واحدة لكل شخص من الاقارب المباشرين “الزوج –الزوجة –الاولاد ولكل موظف أو متقاعد لعمال التربية”.

وتقترح الاتفاقية تخفيضات كبيرة على قيمة التأمين على السيارات للموظف أو أقاربه على غرار الزوج، الزوجة والأولاد. حيث يستفيد المؤمن من تخفيض قيمته 50 بالمائة إذا كانت السيارة ملك للموظف الناشط أو المتقاعد من قطاع التربية.

وحسب جدول الامتازات الخاصة بعمال التربية الوطنية ضمن الاتفاقية الخاصة بالتأمين أنه يمكن للموظفين الاستفادة من امتيازات وتخفيضات كبيرة في التأمين على الحوادث الطبيعية. كالزلازل والفيضانات والعواصف العاتية.

ويتحصل المؤمن على تعويضات بنسبة 80 في المائة مع اقتطاع 2 بالمائة من مبلغ التعويض. أين يحصل المؤمن على تعويض بقيمة مالية تصل إلى 80 بالمائة من قيمة الممتلكات التي تعرضت للأضرار.

في حين يتم الحصول على امتيازات أخرى على السرقة في حال تعرض المؤمن لسرقة أغراضه. أين يتم تعويض قيمة المسروقات كاملة. إضافة إلى التعويض على العتاد الخاص بالإعلام الآلي من ضياع معلومات أو مصاريف إضافية. والتي تبلغ قيمة التعويض عليها 5 ملايين سنتيم خلال مدة شهر واحد.