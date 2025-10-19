“SAA” وبنك “BNA” يطلقان خدمة التأمين المصرفي على الأضرار

أطلق كل من الشركة الوطنية للتأمين والبنك الوطني الجزائري، اليوم الأحد رسميا نشاطهما للتأمين المصرفي على الأضرار. مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين.

وحسب بيان مشترك، فإن هذا العرض الجديد يسمح لزبائن البنك الوطني الجزائري بالإستفادة، مباشرة من خلال وكالاتهم المصرفية. من مجموعة من منتجات التأمين للشركة الوطنية للتأمين. سيما التأمين متعدد الأخطار للمسكن والتأمين على الكوارث الطبيعية. و كذا التأمينات التي تغطي المخاطر الفلاحية في مرحلة أولى.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه المبادرة تهدف إلى الجمع بين الخدمات المالية و التأمين من أجل تبسيط الإجراءات للمواطنين والمؤسسات. مما يسمح لهم بالاستفادة من تغطية تتناسب مع احتياجاتهم لا سيما عند الاكتتاب لقرض أو فتح حساب أو اقتناء عقار.

وبالنسبة للمهنيين والفلاحين، فان هذا العرض المشترك من شأنه أيضا تسهيل إجراءات الاستثمار والتمويل، يضيف ذات البيان.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور