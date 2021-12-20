SADEG توقع إتفاقية مع شركة كهرباء الجزائر

أبرم اليوم الإثنين عقد إتفاقية ثنائية ما بين الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “SADEG” وشركة كهرباء الجزائر “SKE”.

وبموجب هذه الإتفاقية الثنائية تم تحديد الإجراءات المتعلقة بتطبيق سعر كمي موحد للطاقة الكهربائية. الموفرة من قبل مختلف مراكز الإنتاج الخاضعة لشركة كهرباء الجزائر.

وذلك إثر التغييرات التي طرأت على تنظيم المنتجين والتي تتضمن دمج هذه الأخيرة من قبل “SKE”.

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