 SCLCO تفكك شبكة إجرامية عابرة للحدود وتسترجع مواد تبغية مهربة بقيمة 13 مليار سنتيم

نجحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) سحاولة. خلال الأسبوع الماضي، في تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية تتألف من 6 أفراد تنشط في تهريب التبغ الأجنبي. وتبييض الأموال يمتد نشاطها إلى عدة ولايات عبر التراب الوطني.

العملية جاءت عقب رصد تحركات مشبوهة لأفراد هذه الشبكة أثناء تحضيرهم لنقل وتوزيع كميات كبيرة من المواد التبغية المهربة ذات المنشأ الأجنبي. بعد تحقيقات مكثفة وبحث عملياتي دقيق، تمكن عناصر SCLCO من تحديد مواقع التخزين السرية للمواد المهربة، حيث تم مداهمة مستودعين في كل من ولايتي البليدة والجزائر العاصمة.

وقد أسفرت العملية عن توقيف المتهمين وضبط كميات كبيرة من السلع المهربة والمعدات المرتبطة بنشاطهم الإجرامي، وهي كالتالي:

- 94,400 علبة سجائر من مختلف العلامات التجارية الأجنبية.

– 144,180 علبة من مادة المعسل الخاصة بالشيشة.

– 1,746,000 وحدة من الفحم الخاص بالشيشة.

– 500 وحدة من الألعاب النارية.

– مركبتان، إحداهما نفعية والأخرى سياحية.

– مبلغ مالي قدره 346,000 دينار جزائري.

هذا و تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بـجناية تكوين جمعية أشرار وجناية تبييض الأموال. التهريب الذي يشكل خطراً جسيماً على الاقتصاد الوطني.