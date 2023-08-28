SCLCO تُطيح بشبكة إجرامية وتحجز قرابة 2 مليار سنتيم

أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO)، بحر الأسبوع الماضي، بشبكة إجرامية تتكون من 7 أشخاص بإقليم ولاية الشلف، تنشط في التهريب، التقليد والمتاجرة بالمواد التبغية بطريقة غير مشروعة وتبييض الأموال.

وحسب بيان الشرطة الجزائرية، فإن التحريات في هذه القضية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، مكنت عناصر المصلحة المركزية من تحديد هوية وتوقيف 5 أشخاص من عناصر الشبكة، فيما يتواجد شخصين في حالة فرار.

وأسفرت العملية عن ضبط وحجز:

– 28340 علبة سجائر من مختلف العلامات.

– 239270 وحدة من التبغ للترشق (شمة).

– 1200 قطعة فحم خاصة بالشيشة.

– مبلغ مالي يقدر بأزيد من 1 مليار و400 مليون سنتيم.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف عن جناية التهريب والمساس بالاقتصاد الوطني والصحة العامة، جنحة المضاربة وتبييض الأموال.