” SCLTIS” الأغواط تضبط 48 كلغ من الكوكايين

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات (SCLTIS)، بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالأغواط، بحر هذا الأسبوع، من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة، مع ضبط 48 كلغ من المخدرات الصلبة “كوكايين”.

هذه العملية النوعية، نُفذت عقب تحريات ميدانية باشرها محققو ذات المصلحة المركزية بشأن مخطط إجرامي لشبكة إجرامية. كان عناصرها بصدد تمرير شحنة من المخدرات الصلبة عبر إقليم ولاية الأغواط على متن مركبة. ليتوصل المحققون إلى تحديد مواصفات هذه المركبة وتوقيفها وسائقها. على مستوى نقطة مراقبة مشتركة مع عناصر الفرقة الجهوية للجمارك بالأغواط. أين تم ضبط هذه الكمية من السموم مموهة في مخبأ سري مستحدث في أحد أجزائها.

ومواصلة للتحقيق في القضية الذي تم تحت إشراف النيابة المختصة، تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني وتوقيفه.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد.