SCLTIS تشل نشاط شبكة إجرامية وتضبط 628 ألف كبسولة بريغابالين

تمكن أفراد المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات “SCLTIS”، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة وتوقيف 5 أشخاص من عناصرها تنشط عبر إحدى ولايات الجنوب الشرقي للوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، تم ضبط شحنة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 628 ألف كبسولة من نوع “بريغابالين”.

وتمكن محققو المصلحة المركزية، بفضل الاستعلام العملياتي والرصد الميداني من تحديد مواصفات شاحنة ذات مقطورة تم تهيئتها لنقل هذه السموم باتجاه الولايات الشمالية والشرقية.

ليتم اعتراض مسارها وتوقيفها أين أسفر تفتيشها الدقيق عن كشف التجاويف التي أخفيت بداخلها المؤثرات العقلية المضبوطة.

كما أفضت العملية التي نفذت تحت إشراف النيابة المختصة، إلى استرجاع 3 مركبات من مختلف الأصناف إحداها استغلت لفتح المسار أمام الشاحنة.