SCLTIS تُفشل إدخال 85 ألف قرص مهلوس مُموهة داخل أجهزة كهرومنزلية

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات SCLTIS. من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود الوطنية. تتاجر بالمهلوسات.

العملية جاءت على إثر التنسيق العملياتي ما بين شرطة الحدود ومصالح الجمارك. قد أثمر التنسيق العملياتي المحكم ما بين مصالح الجمارك وشرطة الحدود لمطار هواري بومدين الدولي، نهاية الأسبوع المنقضي. عن إفشال مخطط إجرامي لإدخال شحنة من المؤثرات العقلية إلى التراب الوطني. قدرت بأزيد من 85 ألف قرص مهلوس من نوع ريفوتريل (RIVOTRIL).

حيث أن المؤثرات العقلية التي يفوق وزنها 13 كلغ، كانت مموهة داخل الأجزاء الداخلية لأجهزة كهرومنزلية، لأحد المسافرين القادمين على متن رحلة جوية دولية.

ومواصلة لإجراءات التحقيق في هذه القضية، تمكن أفراد المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات SCLTIS. تحت إشراف النيابة المختصة، من توقيف المشتبه فيهم الآخرين من عناصر الشبكة الإجرامية، على مستوى ولايات “الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بومرداس”. عناصر الشبكة الإجرامية تتراوح أعمارهم بين 27 و 41 سنة.

أسفرت العملية عن ضبط وتوقيف 6 أشخاص وحجز 85156 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل (RIVOTRIL). وكذا 5 مركبات سياحية. بالإضافة كذلك إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى القطب المتخصص لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. عن قضية الاستيراد والشحن والنقل عن طريق العبور والتخزين ووضع للبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن والصحة العموميين، في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود الوطنية.