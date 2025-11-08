SCLTIS تُفكك شبكة منظمة وتضبط 176 ألف كبسولة مؤثرات عقلية

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات “SCLTIS”، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة، وضبط 176 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين” ذات منشأ أجنبي.

وحسب بيان لذات المصلحة، تم توقيف 6 أشخاص من بينهم امرأة ينشطون ضمن هذه الشبكة.

وجاءت العملية، عقب أبحاث عملياتية ميدانية مكثّفة، مكّنت محققي المصلحة من تحديد هوية وتوقيف 4 أشخاص من عناصر من هذه الشبكة الإجرامية المنظمة، على مستوى أحياء العاصمة.

كما تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة امرأة، وضبط هذه الكمية من المؤثرات العقلية مع استرجاع الشاحنة المستغلة في إخفاءها ونقلها.

ومكّنت هذه العملية المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة من استرجاع 3 مركبات ودراجتين ناريتين، يستعملون في تنفيذ النشاطات الإجرامية للشبكة.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.