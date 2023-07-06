“SMS” لإبلاغ المهنيين بموعد نهاية صلاحية رخص الصيد البحري

كشفت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، اليوم الخميس، عن اعتماد نظام خاص للاتصال مباشرة بالمهنيين لإعلامهم بموعد نهاية صلاحية رخص الصيد البحري وذلك عبر رسائل نصية قصيرة.

وأوضحت الوزارة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية فيسبوك، أن مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية سكيكدة. باشرت في هذه الخطوة، وهذا في إطار عصرنة التسيير الإداري ومرافقة مهنيي الصيد على مستوى موانئ الولاية.

ويهدف هذا النظام إلى تسهيل الإجراءات الادارية وتفادي كل تأخر او إشكال. متعلق بنسيان تجديد رخصة الصيد، حسب الوزارة.

كما نوهت الوزارة إلى أن هذه المبادرة التي لقيت استحسانا وسط المهنيين.