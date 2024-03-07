“SMS” لزبائن سيال لإطلاعهم على الفواتير وانقطاع المياه

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، رفقة وزير الري، طه دربال، على مراسم توقيع اتفاقية بين متعاملي الهاتف النقال بالجزائر “موبيليس، جيزي واوريدو” و شركة سيال ، لإطلاق خدمة جديدة مجانية تحت اسم “SEAAL CONNECT”.

وأوضح بيان لوزارة البريد، أن هذه الخدمة الجديدة من شأنها توفير خدمات من نوع الرسائل النصية القصيرة SMS. لصالح زبائن شركة سيال تحتوي على الفواتير الجديدة دون انتظار المدة الكلاسيكية لطبع وتوزيع الفواتير. بالإضافة إلى إبلاغ الزبائن عند الحاجة، في حالة برمجة أشغال صيانة أو وقوع خلل تقني مهم. وذلك بإرسال رسائل نصية قصيرة محدد جغرافيا للزبائن المعنيين.

كما تتضمن رسائل مستهدفة في حالة تسجيل إستهلاكات مفرطة، وهذا لتشجيع الزبائن أكثر على ترشيد استهلاكهم.

وتندرح هذه االمبادرة ضمن مسعى تقريب الادارة من المواطن و رقمنة الخدمات العمومية. تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية رقم 25 القاضي بتحقيق تحوّل رقمي لتحسين الاتصال و تعميم استخدام تكنولوجيات الاعلام و الاتصال خاصة إدارات المرفق العمومي و تحسين حوكمة القطاع الاقتصادي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور