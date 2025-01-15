SNAPAP: نثمن قرار التوظيف بالتعاقد..وننتظر من السلطات النظر لفئة الدكاترة الأجراء

أصدرت نقابة SNAPAP للأساتذة الجامعيين بياناً ثمّنت من خلاله قرار صدور المرسوم التنفيذي الخاص بكيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل.

كما ثمنت قرار عقد العمل المحدد بـ 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بمكافأة مالية يقدر بـ 60 ألف دينار جزائري. منها 40 ألف دينار جزائري ثابتة و 20 ألف دينار، والتي تدفع كمكافأة مالية كل 3 أشهر. معتبرة أن هذا يعد الحل الأمثل لأزمة الدكاترة البطالين في إطار التعاقد.

وجاء في البيان “نشكُر السلطات العليا للبلاد ممثلة في شخص الرئيس عبد المجيد تبون والمشرف على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. بحكمة الوزير كمال بداري الذي أطّر أيضاً مسابقة الدكتوراه وفق نظام مدارس الدكتوراه بالتعاقد مع المؤسسات. وهذا ما يحد من ظاهرة الدكاترة البطالين ويتوافق مع سوق العمل واحتياجات البلاد ويتماشى مع معطيات جامعات الجيل الرابع”.

وأضاف البيان “لكننا ننتظر من السلطات العليا للبلاد النظر لفئة الدكاترة الأجراء ومرافقتهم. وحل أزمتهم بما يتماشى وقوانين الدولة وإمكانيات القطاع وفتح أزمتهم من شأنه. أن يوفر مناصب شغل معتبرة لصالح فئات أخرى من حملة الليسانس والماستر”.

كما دعت النقابة إلى تدعيم جامعة التكوين المتواصل بالتخصصات غير الموجودة فيها من أجل توظيف الدكاترة الأجراء. الذين سيتروكون مناصب شغل في قطاعات أخرى. وهذا ما يجعل التوازن الوظيفي حسب الكفاءات والشهادات يسير في مجراه العمودي. والأفقي لصالح المجتمع واحتياجاته الاجتماعية في سوق الشغل.