SNS تظفر بمنصب هام في الإتحاد العربي للحديد والصلب

تم إختيار الشركة الوطنية لصناعة الحديد، رفقة 3 شركات أخرى، كنائب رئيس للاتحاد العربي للحديد والصلب.

حيث شاركت الشركة الوطنية لصناعة الحديد بفعالية في أشغال الاتحاد العربي للحديد والصلب المنعقدة بمدينة نواكشوط، عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتضمنت الأشغال، اجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العامة الثامنة والخمسين. بحضور ممثلين عن 45 شركة رائدة في قطاع الحديد والصلب من مختلف الدول العربية. وباستضافة من شركة “سنيم” الموريتانية.

وخلال هذه الدورة تم انتخاب قيادة جديدة للاتحاد للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029. حيث تم انتخاب المهندس أحمد عز، رئيس شركة حديد عز - مصر، رئيسًا لمجلس الإدارة.

إلى جانب اختيار أربع شركات كنائب رئيس، من بينها الشركة الوطنية لصناعة الحديد – الجزائر (SNS). تأكيدًا على دورها المحوري في تعزيز التكامل الصناعي العربي. ومكانتها المعتبرة ضمن منظومة الإنتاج والتطوير في المنطقة.

كما جددت الجمعية العامة ثقتها في الدكتور كمال جودي كأمين عام للاتحاد. لقيادة المرحلة القادمة من العمل العربي المشترك في هذا القطاع الاستراتيجي.