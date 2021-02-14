SNTF: إستئناف رحلات إضافية على الخطوط الطويلة بداية من الغد الإثنين

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إستئناف رحلات إضافية على الخطوط الطويلة بداية من الغد الإثنين.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن الإجراء يأتي في إطار الاستئناف التدريجي لحركة سير قطارات نقل المسافرين.

وأضاف البيان، أنه تم استئناف الرحلات على الخط “الجزائر – قسنطينة – عنابة”، وإضافة رحلتين على الخط “الجزائر – وهران”

وسيكون إستئناف الرحلات بداية من يوم غد الإثنين 15 فيفري وسيكون بحسب البرنامج التالي:

_ رحلة “الجزائر – قسنطينة – عنابة” ستكون الإنطلاقة على 6 سا و25د دقيقة صباحا، أيام السبت والإثنين والأربعاء.

أما رحلة “عنابة – قسنطينة – الجزائر”، فستكون الإنطلاقة على 6 سا و10د، أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وأوضح البيان، أن هذه الرحلات ستضمن التوقف عند محطات المدن الكبرى: البويرة، برج بوعريريج، سطيف، العلمة، قسنطينة، سكيكدة، وعنابة.

وأضاف البيان، أن رحلة “الجزائر – وهران” ستنطلق على 6سا و10د وعلى 14سا مع التوقف في المحطات الكبرى.

أما رحلة “وهران – الجزائر” ستنطلق على 6سا و10د وعلى 14سا مع توقف في المحطات الكبرى.

وأفادت الشركة، أن الرحلات التي تضمنها القطارات المجهزة بالأسرّة، متوقفة حاليا تبعا لتطبيق البروتوكول الصحي.

كما أن الرحلات التي يتزامن توقيتها مع مواقيت الحجر الجزئي المنزلي ستستأنف بشكل تدريجي تبعا لتطور الوضع الصحي.