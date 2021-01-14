SNTF: إستحداث خطوط جديدة لنقل المسافرين عبر القطارات

كشف مدير الإتصال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية شعلال جمال، أنه من المتوقع إستلام خطوط جديدة لنقل المسافرين عبر القطارات.

وأضاف شعلال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه سيتم إستلام خط المسيلة بوقزول وتيسمسيلت، وكذا الخط الرابط بين ولايتي سعيدة وتيارت.

وأفاد شعلال، أنه رغم تداعيات كورونا، إلا أن قطارات نقل البضائع تساهم في الحفاظ على وتيرة الديناميكية الإقتصادية للبلاد.

وأعلن في ذات السياق، أن القطاع سيتعزز بإطلاق مشاريع ضخمة في المناطق الصناعية والمناجم الكبرى.

وأوضح شعلال، بأن الشركة تنقل حوالي 4 ملاين طن سنويا من المواد الأساسية والإستراتيجية للاقتصاد الوطني.

كما أن الشركة تطمح لأن تكون كبرى هذه المناطق الصناعية والمناجم في المستقبل موصولة إلى خط السكك الحديدية.