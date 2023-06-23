SNTF: إضافة رحلات ليلية على متن قطارات ضواحي العاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها اليوم الجمعة، عن إضافة رحلات ليلية على متن قطارات ضواحي العاصمة.

وجاء في البيان، أنه نزولا عند طلبات مسافرينا الأكارم وتزامنا مع انطلاق موسم الاصطياف، ولتمكين المسافرين من التنقل بسهولة وأريحية عبر مختلف مناطق ضاحية الجزائر، تمت إضافة رحلات ليلية لقطارات ضاحية الجزائر بمختلف الاتجاهات، وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 جوان 2023.

ووفقا للبرنامج، فقد تم استحداث رحلة ليلية من زرالدة نحو العاصمة تنطلق على الساعة الثامنة ليلا. وكذلك رحلة من العاصمة نحو العفرون تنطلق على الساعة 20:15.

كما تم أيضا استحداث رحلة من العفرون نحو العاصمة تنطلق على الساعة الثامنة ليلا، بالإضافة إلى رحلة من العاصمة نحو الثنية تنطلق على الساعة 20:20.

وفيما يلي البرنامج الكامل لهذه الرحلات الإضافية الليلية: