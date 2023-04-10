SNTF: إضافة رحلة للقطار على خط “وهران- الجزائر- وهران” بداية من الأربعاء

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه تم إضافة رحلة للقطار على خط “وهران- الجزائر- وهران”.

وحسب بيان للمؤسسة، فإنه وفي إطار تحسين الخدمة وتلبية للطلب المتزايد من زبائننا الكرام خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. تم إضافة رحلة للقطار على خط “وهران – الجزائر – وهران” في الإتجاهين. وذلك استثناء خلال الفترة من الأربعاء 12 أفريل إلى الجمعة 21 أفريل 2023.

كما أشار البيان، إلى أن إنطلاق أول رحلة يوم الأربعاء 12 أفريل 2023، حسب البرنامج التالي :

الإنطلاق من محطة آغا بالجزائر على الساعة 00 : 14. أما الوصول إلى مدينة وهران على الساعة 37 : 18. في حين الإنطلاق من محطة وهران على الساعة 15 : 14. والوصول إلى محطة آغا بالجزائر على الساعة 52 : 18.