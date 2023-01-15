SNTF: إضافة قطارات ليلية بضاحية الجزائر تحسبا لمباريات “شان 2022”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه سيتم إضافة قطارات ليلية بضاحية الجزائر تحسبا لمتابعة الجماهير لمباريات “شان 2022”.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن هذا الإجراء جاء لتلبية رغبة الجماهير الرياضية الراغبة في متابعة لقاءات كأس إفريقيا للمحلين شان 2022. المقامة بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 جانفي 2023 و 04 فيفري 2023. حيث تم إضافة قطارات ليلية يومية خاصة بضاحية الجزائر، طيلة أيام الدورة.

ويتكثل برنامج القطارات في محطة الجزائر – الثنية. الإنطلاق من محطة آغا 30 : 22 الوصول إلى الثنية 36 : 23. الإنطلاق من محطة الثنية 50 : 23 الوصول إلى محطة آغا 32 : 00.

بالإضافة كذلك إلى “الجزائر – العفرون”. الإنطلاق من محطة آغا 40 : 22 الوصول إلى العفرون 00 : 00

الانطلاق من العفرون 30 :00 الوصول إلى محطة آغا 28 : 01. و “زرالدة – بئر توتة”. الانطلاق من محطة زرالدة 00 : 23 الوصول إلى محطة بئر توتة 19 : 23. والإنطلاق من محطة بئر توتة 30 : 23 الوصول إلى محطة زرالدة 48 : 23