Sntf: إضراب عمال القطارات كان مفاجئا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن حركة القطارات انطلاقا من وإلى الجزائر العاصمة تشهد تذبذب كبير.

وأوضحت شركة “SNTF” أن التذبذب جاء إثر حركة احتجاجية مفاجئة لبعض أعوان السكة الحديدية.

وتمتد الحركة، إلى غاية الساعة العاشرة صباحا.

واعتذرت الشركة من المواطنين، بسبب الحركة الإحتجاجية التي تسعى لتوقيفها عاجلا.

ويطالب سائقو الشركة، بزيادة في الراتب، وترقية الرتب الخاصة بهم.

■ اعلان للزبائن تعلم الشركة الوطنية النقل بالسكك الحديديةش.و.ن.س.ح SNTF زبائنها ان حركة القطارات انطلاقا من وإلى… Publiée par SNTF sur Dimanche 30 juin 2019

بيان الشركة

“تعلم الشركة الوطنية النقل بالسكك الحديديةش.و.ن.س.ح SNTF زبائنها ان حركة القطارات انطلاقا من وإلى الجزائر العاصمة تتشهد تدبدب كبير”.

“إثر حركة احتجاجية مفاجئة لبعض أعوان السكة الحديدية؛ الحركة ممتدة حتى الساعة 10 صباحا.”

“كما تعلم الشركة ان المفاوضات جارية من أجل توقيف هذه الحركة الإحتجاجية.”

“ش.و.ن.س.ح تعتذر من زبائنها الكرام. وتشكرهم على تفهمهم.”