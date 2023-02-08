SNTF: إضطراب في حركة سير القطارات من جسر قسنطينة إتجاه بابا علي

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن حركة سير القطارات من جسر قسنطينة إتجاه بابا علي ستعرف إضطرابا طفيفا.

وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، فإنه ونظرا لانطلاق أشغال إعادة تهيئة السكة الحديدية مقطع جسر قسنطينة “السمار” باتجاه بابا علي. على مسافة 4.6 كلم بداية من يوم الثلاثاء 7 فيفري 2023. فإن سير القطارات في هذا المقطع ذهابا وإيابا سيكون على سكة واحدة فقط طيلة مدة الأشغال. ما قد يترتب عنه اضطراب طفيف في حركة سير القطارات.

وأضاف البيان، أن هذه الأشغال ضرورية لأمن سير القطارات، نظرا للوضعية الحالية للسكة. كما دعت الشركة للمساهمة في تنظيم تنقل المسافرين وسلامتهم، وذلك من أجل السير الحسن للعملية.

كما دعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إلى ضرورة تفادي التزاحم أمام أبواب القطارات. وفسح المجال لنزول المسافرين أولا ثم الصعود للقطار. بالإضافة كذلك إلى عدم المرور على السكة الحديدية واستعمال المدارج للعبور إلى رصيف الركوب. و احترام تعليمات الأعوان لتسهيل مهامهم.

وقالت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات من أجل أمن وسلامة المسافرين، وإتمام الأشغال في آجالها المحددة.