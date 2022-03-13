SNTF: إضطراب في حركة سير قطارات الضاحية الغربية والشرقية للعاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، SNTF أنه سيتم اليوم الاحد تسجيل إضطراب في رحلات قطارات الضاحية الغربية والشرقية للعاصمة.

وحسب بيان للمؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن سبب الإضطراب يعود إلى حادث تقني تعرض له قطار تابع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على مستوى منطقة “قورصو” ولاية بومرداس. بالإضافة كذلك إلى أشغال الصيانة الجارية على مستوى محطة الحراش بالجزائر العاصمة.

وأضاف البيان، أن حركة سير قطارات الضاحية الغربية والشرقية للعاصمة “من وإلى الجزائر – العفرون – زرالدة – الثنية” ستشهد إضطرابا خلال صبيحة اليوم الأحد 13 مارس 2022.

كما اعتذرت الشركة للزبائن عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني. وتؤكد بأنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لاستئناف السير العادي للقطارات خلال صبيحة هذا اليوم.

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SNTF: تعديل في مواقيت إنطلاق قطارات الخطوط الطويلة

وكشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سابقا، أنه طرأ تغيير في مواعيد إنطلاق قطارات الخطوط الطويلة .

وحسبما جاء على صفحة الشركة على الفايسبوك، فقد تم تعديل مواقيت انطلاق قطارات الخطوط الطويلة على خطي “الجزائر/ باتنة” و “الجزائر/ وهران”. حيث تكون الإنطلاقة على مستوى خط الجزائر/ باتنة على الساعة 12:30 بدل 13:45 ابتداء من اليوم الأحد 23 جانفي 2022.

كما سينطلق قطار الجزائر/ وهران على الساعة 10:00 بدل 10:35 ابتداء من يوم الإثنين 24 جانفي 2022