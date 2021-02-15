SNTF: إعادة برمجة رحلات أخرى للقطار الرابط بين “وهران والجزائر العاصمة”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه سيتم إعادة برمجة رحلات أخرى للقطار الرابط بين وهران و الجزائر العاصمة.

وحسب إعلان للمؤسسة فإن الإجراء جاء لتلبية رغبات المسافرين، وتحسين الخدمة.

وقد تم برمجة الخط الرابط بين وهران والجزائرالعاصمة” ذهابا وإيابا إبتداء من اليوم الإثنين وذلك حسب التوقيت التالي:

الرحلة الأولى القطار العادي على الساعة 6:10 سا، والرحلة الثانية القطار كوراديا سريع على الساعة 8:00 سا.

أما الرحلة الثالثة القطار كوراديا سريع على الساعة 10:00سا، والرحلة الرابعة القطار العادي على الساعة 14:00سا.