SNTF: إقتناء قطارات جديدة.. كاميرات مراقبة بخطوط السكة الحديدية

تعتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إطلاق برنامج واسع لاقتناء عتاد النقل السككي بمختلف أنواعه. بهدف مواكبة متطلبات المشاريع الجارية والمستقبلية لتوسيع الشبكة الوطنية وتعزيز الربط بين الولايات.

وقال مدير مراقبة التسيير والمساهمات بالشركة سفيان عيبش، أنه تم تسطير برنامج ضخم لاقتناء عتاد النقل السككي بمختلف أنواعه “قاطرات عالية القدرة. عربات نقل المسافرين، قطارات ذاتية الدفع، قطارات ذاتية الدفع عالية السرعة. عربات نقل البضائع، قاطرات مناورة”. ضمن استراتيجيتها الجديدة الممتدة إلى سنة 2035.

وأضاف سفيان عيبش، أنه قد تم تخصيص لهذا البرنامج غلاف مالي يقدر بـ 378 مليار دج. وتم تمويله على مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى تخصيص مبلغ قدره 138 مليار دج سيوجه لاقتناء 400 عربة لنقل المسافرين وكذا قاطرات. مشيرا إلى أن الشركة قد أطلقت مؤخرا مناقصة دولية ضمن مخططها الاستثماري السابق. بغرض اقتناء ستة قطارات كهربائية ذاتية تحتوي على ستة عربات في القطار الواحد. وهو الأمر الذي سيوفر أماكن إضافية للمسافرين، فضلا عن رفع عدد الرحلات اليومية”.

وتشمل هذه المناقصة أيضا إقتناء 12 قاطرة لنقل المسافرين والبضائع. من أجل سد العجز المسجل في عدد القاطرات. والناتج عن رفع عدد الخطوط التي تأمنها الشركة. مضيفا أن اقتناء هذا النوع من القاطرات مزدوجة الإستعمال “نقل المسافرين/نقل البضائع”.

وبخصوص تعزيز الأمن على مستوى القطارات، أوضح أنه أمام الاعتداءات المسجلة على القطارات والمنشآت القاعدية وأحيانا على عمال وأعوان الشركة. تقرر تزويد خطوط السكة الحديدية بكاميرات مراقبة. حيث ستكون البداية على مستوى النقاط السوداء كخط الجزائر العاصمة-البليدة. على أن يتم تعميمها على مستوى الشبكة الوطنية.

كما أوضح المتحدث، أن مشروع التذكرة الموحدة الذي يتم تجسيده حاليا تحت إشراف لجنة متعددة القطاعات على مستوى وزارة النقل وكذا سلطة تنظيم النقل الحضري. حيث سيمكن ذلك المسافرين من استعمال تذكرة واحدة للتنقل عبر مختلف وسائل النقل العمومية “ميترو، قطار، ترامواي، النقل بالكوابل، إيتوزا بالجزائر العاصمة. وهو الأمر الذي يعزز من كفاءة نظام النقل العام.