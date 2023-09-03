SNTF: إلغاء رحلات بين العاصمة وتڨرت بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إلغاء رحلة القطار “تڨرت – الجزائر العاصمة” اليوم الأحد، ورحلة “الجزائر العاصمة – تڨرت” ليوم غد الإثنين.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن إلغاء هذه الرحلات تم بشكل استثنائي بسبب التقلبات الجوية الأخيرة والرياح القوية التي عصفت بالجنوب الشرقي للبلاد.

وهو ما أدى إلى تراكم الرمال على خط السكة الحديدية في منطقة تامرنة ما بين النقطتين الكيلومتريتين (PK180+000) و (PK193+000).

هذا وتتقدم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الظرف الاستثنائي الخارج عن إرادتها.

وتؤكد بأن فرقها المختصة مجندة لرفع الرمال وتحرير السكة، من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.