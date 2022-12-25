SNTF: إلغاء رحلتين للقطار اليوم وغدا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الأحد، عن إلغاء رحلتين للقطار اليوم وغدا الإثنين، بسبب الأشغال.

وأشارت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها، أنه بشكل خاص واستثنائي تم إلغاء رحلة “الجزائر – تبسة” لليوم الأحد 25 ديسمبر، وكذا رحلة “تبسة – الجزائر” ليوم غد الإثنين. وذلك بسبب أشغال تهيئة وتجديد خط السكة الحديدية ما بين تبسة ومحطة سيدي يحي. والتي تدخل في إطار مشروع إزدواجية السكة الحديدية ما بين واد كبريت وتبسة.

وأضافت الشركة، أن الفرق تعمل على إستئناف السير على الخط في أقرب الآجال. كما اعتذرت من المسافرين نتيجة الإزعاج الناجم عن هذه الأشغال الضرورية.