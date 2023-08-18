SNTF: إلغاء هذه الرحلات بدءا من الأحد المقبل

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية SNTF، في بيان لها اليوم الجمعة، إلغاء بعض الرحلات استثنائيا.

وحسب بيان الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، فإن الأمر يتعلق بالرحلات على خطي “الجزائر – تبسة – الجزائر”، وكذا “تبسة – سوق أهراس – تبسة”.

وسيتم إلغاء هذه الرحلات استثنائيا بدءا من الأحد المقبل 20 أوت 2023، إلي غاية يوم الثلاثاء 22 أوت 2023، على أن تعود حركة سير القطارات حسب البرنامج اليومي لها يوم الأربعاء 23 أوت 2023. يضيف المصدر نفسه

وأوضح بيان شركة SNTF، بأن القرار جاء بسبب برمجة أشغال تهيئة خطوط السكة الحديدية على مستوى مقاطع ( تبسة – جبل العنق ) و (تبسة – سيدي يحي) و ( سيدي يحي – واد الكبريت) .

هذا وتقدمت الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية باعتذارها عن الإزعاج الناجم عن هذا التوقف الاستثنائي للرحلات والذي يهدف حسبها إلى تحسين جاهزية خطوط السك الحديدية على مستوى هذه المقاطع.

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