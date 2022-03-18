SNTF: إنشاء خطوط جديدة لبلوغ 12.500 كم على المدى المتوسط

قال المدير العام للوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية، عز الدين فريدي. أن إستراتيجية القطاع تهدف إلى عصرنة الخطوط الموجودة وإنشاء خطوط جديدة في إطار برنامج السكك الحديدية المرشحة لبلوغ 12.500 كم على المدى المتوسط.

وأضاف المدير العام خلال يوم دراسي حول قطاع السكك الحديدية، بمبادرة من المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة و وزارة النقل. أنه تم إعطاء أهمية كبرى للجنوب الكبير من خلال برنامج لخطوط سكك حديدية جديدة على طول 2500 كم مما سيرفع طول الشبكة الوطنية الى 15000 كم. كما يتعلق الأمر بخطوط “عين صالح – تمنراست و ادرار – برج باجي مختار”. بالإضافة كذلك إلى “بشار-تندوف-غار جبيلات”.

كما أشار في ذات السياق، إلى أن الأولوية قد اعطيت لنقل البضائع بالسكك الحديدية عبر ربط الموانئ والمناطق الصناعية. والمشاريع المهيكلة الكبرى بغية إعادة تنشيط الإقتصاد الوطني. مضيفا أن هذه الديناميكية سيتم إرفاقها أيضا بإنجاز خطوط دولية تربط الجزائر بإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء. وبدول عربية من اجل تشجيع الصادرات خارج المحروقات.

من جانبها أكدت ممثلة عن الشركة فتيحة بوعبد الله، أنها قامت بوضع إستراتيجية للتطوير تهدف للوصول إلى 55 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع سنويا في آفاق 2025. مضيفة أنه من المتوقع أن يتم خلال السنة الجارية نقل متعدد الوسائط لمنتجات الحديد والصلب إنطلاقا من مجمع توسيالي “بطيوة/ارزيو”. ونقل الصفائح “المعدنية المعالجة (مجمع الحديد و الصلب (بلارة /جيجل). بالإضافة كذلك إلى نقل متعدد الوسائط لمادة الكلينكر الى ميناء جن جن بجيجل عبر ارضية التخزين الواقعة بمحطة بازول.

أما على المدى المتوسط، فان الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تنوي ربط شبكتها بسبع صوامع تخزين تابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب ومجمع توسيالي “بطيوة/ارزيو”. وكذا إعادة تأهيل خطوط ميئائية.