SNTF: برمجة رحلات مسائية عبر عدة خطوط اليوم الإثنين

برمجت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، رحلات مسائية انطلاقا من الجزائر العاصمة نحو كل من باتنة، ووهران وبجاية، وواد عيسي، العفرون وزرالدة.وجاء ذلك، لضمان الحد الأدنى من الخدمة لمساء اليوم الإثنين.

وحسب بيان للشركة، فإن برمجة هذه الرحلات المسائية، جاء لتعويض تلك الملغاة بسبب الإضراب المفاجئ للعمال.وتم برمجة هذه الرحلات على النحو التالي: رحلة من العاصمة نحو باتنة على الساعة 13:45.ورحلة من العاصمة نحو وهران على الساعة 15:45، ورحلة من العاصمة نحو بجاية على الساعة 16:00.ورحلة من العاصمة نحو واد عيسي على الساعة 16:18 ورحلة من العاصمة نحو العفرون على الساعة 16:10.ورحلة من محظة آغا نحو زرالدة على الساعة 16:25، ورحلة من زرالدة نحو محطة آغا على الساعة 17:35.

وتجدد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اعتذارها الخالص لزبائنها الكرام عن الإزعاج المسبب لهم والخارج عن إرادتها.وتؤكد أنها تعمل كل ما بوسعها للعودة إلى الوضع العادي.