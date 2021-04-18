SNTF تجري استطلاع رأي حول برنامج سير القطارات في رمضان

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن إجراء استطلاع رأي حول برنامج سير القطارات في شهر رمضان.

وجاء تنظيم إستطلاع الرأي، من أجل معرفة المواقيت الزمنية التي تناسب الزبائن.

و أوضحت الشركة، في بيان نشررته على فايسبوك، أنها أطلقت استطلاعا للرأي حول مدى ملاءمة مواقيت سير قطارات الضواحي خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار البيان، إلى إن الإجابات ستسمح بمعرفة المواقيت الزمنية التي تناسب الزبائن لبرمجتها.

وأكدت الشركة، إن كل الإجابات ستؤخذ بعين الاعتبار في تعديل برنامج سير القطارات الخاص بالشهر الفضيل.