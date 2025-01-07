SNTF: تخصيص 138 مليار دج لاقتناء عتاد جديد لنقل المسافرين

قال المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عاج بوعوني. أنه تم تخصيص غلاف مالي أولي يقدر بـ 138 مليار دج لاقتناء عتاد خاص بنقل المسافرين عبر السكك الحديدية بهدف إعطاء دفع قوي لهذا القطاع.

وأضاف المدير العام في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها أمس وزير النقل إلى ولاية جيجل. بأن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد أعدت برنامجا هاما لإعطاء دفع قوي لقطاع نقل المسافرين بالسكك الحديدية. من خلال تخصيص شطر أولى يقدر بـ 138 مليار دج من أصل 378 مليار دج لاقتناء عتاد جديد.

وأفاد بوعوني، بأن العتاد المكون من عربات وقاطرات جديدة سيتم استلامه في مدة تتراوح ما بين 24 و 36 شهرا. وسيسمح بتقديم خدمات ذات جودة وبما يستجيب لتطلعات المسافرين.

وفيما يتعلق بولاية جيجل سيكون لها -حسب ما أكده ذات المسؤول- نصيب من هذا العتاد الجديد. حيث سيتم فتح خطوط جديدة إضافية نحو الجزائر العاصمة وسطيف وعدد من ولايات غرب البلاد. فضلا عن فتح خطوط جديدة خلال موسم الاصطياف تربط ولايات جنوب البلاد بجيجل لنقل المصطافين نحو الشواطئ.

وبخصوص نقل البضائع بالسكك الحديدية على مستوى ولاية جيجل، أكد بوعوني بأن حجم البضائع المنقولة عبر السكة الحديدية عرف “قفزة نوعية”. حيث انتقلت الحمولة المنقولة من 100 ألف طن خلال سنة 2022 إلى 800 ألف طن في سنة 2023. لتصل في سنة 2024 إلى 2 مليون و 200 ألف طن وذلك بعد ارتفاع حجم نقل البضائع من ميناء جن جن. إلى حدود 24 بالمائة بعد أن كانت لا تتجاوز 4 بالمائة في سنة 2022.