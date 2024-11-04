Sntf: تخفيضات بـ 20% لهذه الفئة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تخفيضات بـ 20 % عبر مسار يمتد لأكثر من 100 كلم على متن الخطوط الجهوية والطويلة.

وأوضحت الشركة، أن هذا التخفيض يمس حاملي بطاقة الشباب التي تخص الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12- 28 سنة. حيث يستفيد أصحابها من تخفيضات بـ 20 % عبر مسار يمتد لأكثر من 100 كلم على متن الخطوط الجهوية والطويلة.

وبخصوص ملف البطاقة، فيتمثل في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية. وتكون مدة صلاحية البطاقة سنة واحدة.

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