SNTF .. تخفيضات تصل إلى 20 % مع “بطاقة الشباب”

أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن بطاقة الشباب تمكن أصحابها من الإستفادة من تخفيضات تصل إلى 20 % عبر مسار يمتد لأكثر من 100 كم على متن الخطوط الجهوية والطويلة.

وأوضحت الشركة أن “بطاقة الشباب” هي بطاقات شخصية يتم منحها على مستوى المحطات للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 28 سنة، يستفيد أصحابها من تخفيضات ب 20 % عند شرائهم لتذاكر السفر عبر مسار يمتد أكثر 100كم. على متن الخطوط الجهوية والطويلة صالحة من للشركة الوطنية للسكك الحديدية، مشيرة أن مدة صلاحية البطاقة هي سنة واحدة.

أما بخصوص الملف الذي يجب ايداعه للحصول على بطاقة الشباب فهو كالتالي:

– ملف البطاقة:

– نسخة من بطاقة التعريف.

– صورة شمسية.

– رسوم البطاقة 200 دج.