SNTF.. تخفيضات تصل إلى 50% للهيئات الرياضية المحلية والأجنبية               

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية(SNTF ) عن تسعيرة خاصة للجماعات الرياضية. حيث تتمكن الهيئات الرياضية المحلية والأجنبية (الجمعيات الرياضية، الفدراليات، النوادي …) المتنقلة في إطار الأحداث الرياضية، من الحصول على تذكرة جماعية ذهاب/ إياب في كل الدرجات بامتيازات خاصة وبتخفيضات تصل إلى 50 %.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن المجموعات المؤلفة من 10 أشخاص على الأقل أو التي دفعت مقابل هذا العدد تستفيد من تخفيض بـ 30%.

وتخفيض بـ 40% للمجموعات المؤلفة من 31 شخص على الأقل أو التي دفعت مقابل هذا العدد. كما تستفيد المجموعات المؤلفة من 61 شخص فأكثر أو التي دفعت مقابل هذا العدد من تخفيض يصل إلى 50 %.

فيما يدفع الأطفال ما بين 4-12 سنة نصف السعر المحدد للشخص البالغ، يضيف المصدر.