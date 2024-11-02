SNTF: تدشين المنصة اللوجستية للتصدير و تجهيزاتها

أشرف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عاج بوعوني، على مراسيم تدشين المنصة اللوجستية للتصدير و تجهيزاتها، و هي منشأة منجزة من قبل شركة راي لوجسيتيك فرع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وحسب بيان للشركة، تعد هذه المنصة الأولى من نوعها في الجزائر، وستمكن من نقل مادة كلنكر الإسمنت. من مصنع بسكرة نحو ميناء جن جن للتصدير على مسافة 450 كلم.

هو ما سيسمح بشحنها نحو البواخر في وقت وجيز و قياسي مما يمنح المتعاملين الإقتصاديين حل لوجستيكي متكامل. من المصنع إلى الميناء لا سيما من خلال النقل عبر السكك الحديدية، و هو ما سيخفف الضغط على الطرقات و يقلص آجال النقل.

وجاء هذا مواصلة للتظاهرات التي نظمتها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية احتفالا بالذكرى السبعين. لاندلاع ثورة نوفمبر المجيد.

يشار أن هذه التظاهرة تلتها احتفالية رمزية تم تنظيمها على شرف عمال محطة بازول بمساهمة فرع راي لوجستيك. و ذلك تحفيزا لهم نظير ماقدموه من مجهودات و ما حققوه من نتائج إيجابية.

كما كانت المناسبة فرصة للسيد المدير العام للتواصل عن قرب مع عمال المحطة و الاستماع لانشغالاتهم.

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